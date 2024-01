“Demme è stato maltrattato”

Gennaro Montuori, storico capo Ultras del Napoli, ha pubblicato un video in cui ha commentato il successo dei partenopei sulla Salernitana. Queste le sue parole: “La vittoria contro la Salernitana era importante: vincere è sempre bello, ed è meraviglioso respirarlo nella mia storia, tra emozioni personali, maglie, foto e trofei in questa redazione di “Tifosi napoletani”. E’ stata una grande vittoria, seppur sofferta. Ma il mio pensiero va ad un grande tifoso in particolare: Vincenzo Demme, il padre di Diego, che gli mise questo nome in onore del nostro Maradona, così come ho fatto io con mio figlio. Chissà come si sarà sentito male in questo periodo vedendo il figlio maltrattato. Il mio pensiero va a lui”. Poi ha aggiunto ulteriori dettagli: “Grazie non solo per il nome Diego, come hanno fatto tanti napoletani, ma per tutto quello che avete fatto. Hanno lasciato Lipsia per amore dove Diego era capitano della squadra capolista e giocava in Champions, per approdare in un Napoli in difficoltà. Ha risollevato la squadra, poi ha vinto la Coppa Italia. Dunque è stato accantonato e maltrattato. Mi ero arreso pure io negli ultimi tempi, poi è entrato per magia Demme e il Napoli si è illuminato. Grazie Diego, a te sul campo e all’altro Diego in cielo. E grazie a Vincenzo che ha scelto Napoli, città che oggi si sta complimentando con questo ragazzo che non ha mai mollato”.

