Coppa d’Africa: Osimhen non basta, la Guinea Equatoriale blocca la Nigeria sul pari

Non basta Victor Osimhen. La Guinea Equatoriale blocca sull’1-1 la Nigeria, passando anche in vantaggio con la rete di Salvador al 36′, doppio giro di lancette e le aquile verdi trovano l’immediato e definitivo pareggio con l’attaccante del Napoli.

Factory della Comunicazione

Ma la partita ha raccontato di un sostanziale equilibrio, la Guinea era tutt’altro che rassegnata al ruolo di vittima sacrificale, dimostrandosi a tratti anche più squadra della formazione dell’eterno secondo, il c.t. Peseiro. Se la sfida di Abidjan sarà stato un mezzo flop o una semplice tappa di assestamento, lo si capirà con la seconda giornata della fase a gironi, ora la Nigeria deve recitare il mea culpa, il talento c’è ma per diventare protagonista ci vuole ben altro per arrivare in fino in fondo.

Per Osimhen è stata una discreta prestazione; pronti e via, si è presentato subito il Pallone d’Oro africano in carica ma poi si è divorato una clamorosa occasione per portare la Nigeria in vantaggio, sprecando da solo davanti al portiere guineano.

La prossima partita sarà già decisiva per le sorti nigeriane, al varco ci sarà la sfida ai padroni di casa della Costa d’Avorio in una sorta di anticipo di una possibile finale ma per coltivare ambizioni da titolo, Osimhen e i suo compagni dovranno giocare più da squadra per sollevare una coppa che manca da 11 anni.

Di seguito la rete di Osimhen:

Fonte: sportface.it

NIGERIA – GUINEA EQUATORIALE 1-1 (1-1)

Fonte tabellino: diretta.it