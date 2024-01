CdS – Theate, obiettivo Napoli, ma solo un segnale non una garanzia

Il mercato del Napoli procede specie per quei reparti in cui c’è un bisogno urgente di rinforzo, ed uno degli ultimi nomi in lista viene dal Rennes, come scrive il Corriere dello Sport. “È partita un’offerta per Theate del Rennes, 23 anni, e questo è un segnale ma non la garanzia di un affare che può evolversi o anche no: il Napoli sta cercando in giro per l’Europa, per non ritrovarsi scoperto se non dovesse esserci l’accordo con i francesi, e al fianco di Nehuen Perez (23) dell’Udinese nascono altre idee”.

