Tanti gli errori finora, ma chi ha fatto la storia ha preferito scappare!

Kakha Dgzebuadze, giornalista georgiano, ha parlato nel corso di Napolità di Salvatore Pengue, soffermandosi su Kvaratskhelia.

“Mazzarri? Mi piace come persona, come allenatore non posso criticarlo perché ha avuto il coraggio di prendere questo Napoli in un momento molto difficile. Chiedergli qualcosa non è giusto, perché lui non è a capo dall’inizio, è stato solo l’unico ad avere coraggio a prendere questo Napoli. Anzi, voglio dire che chi ha fatto la storia col Napoli, forse, prevedeva questa situazione e ha preferito fuggire. Garcia? Leggo ogni giorno tifosi che scrivono che forse non era così male come immaginavamo (ride, ndr). Qual è il problema in questo momento? Credo ne siano più. Innanzitutto gli errori commessi ad inizio stagione con la scelta dell’allenatore, il dirigente sportivo e conseguente calciomercato, ma De Laurentiis li ha già riconosciuti questi errori ed ha promesso di lavorare per correggerli. Poi, i giocatori hanno speso tante forze fisiche e mentali per vincere uno scudetto tanto atteso, adesso sono semplicemente esauriti. Per finire, l’effetto post-scudetto che si è già verificato anche col Milan lo scorso anno, campione d’Italia in carica ed ha fatto un campionato scarso. Ad ogni modo, c’è ancora la possibilità di chiudere dignitosamente questa stagione, la corsa per la zona Champions è aperta e credo che anche in Champions si possa dire qualcosa. Qual è la soluzione? Per quanto riguarda il calciomercato, ci sono due approcci: acquistare adesso la maggioranza dei giocatori adesso, oppure aspettare l’estate e pianificare la strategia con un nuovo allenatore. Non so quale sia la strategia migliore in questo momento”.