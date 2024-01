NAPOLI-SALERNITANA: TOP & FLOP

Napoli-Salernitana: di gara in gara i Top & Flop tra i partenopei saranno raccontati sempre nel ricordo del nostro direttore Alessandro Sacco

E’ terminata da pochissimo il derby campano tra il Napoli e la Salernitana, valido per la prima giornata del girone di ritorno di campionato. A vincere sono stati i partenopei per 2-1 grazie a una rete realizzata in pieno recupero da Rrhamani.

TOP

Kvaratskhelia– Si innervosisce, litiga con compagni ed avversari ma almeno ci mette l’anima. Gli manca quasi sempre il guizzo finale, però tutte le principali azioni passano da lui. Stupida, stupidissima l’ammonizione presa al minuto 99 che gli farà saltare la trasferta con la Lazio.

Rrhamani– Tra i principali colpevoli di questa stagione, il kosovaro si riscatta con un gol pesantissimo in chiave futura. Non perfetto in marcatura, come in negativo anche in caso positivo, sul giudizio pesa la rete da tre punti al 96’.

FLOP

Gaetano- Dispiace che in questo marasma generale anche questo figlio di Napoli stia affondando. Il suo esordio stagionale in campionato dal primo minuto non sarà ricordato nella storia. Quasi cinque mesi ancora per testarne le sue qualità e poi a giugno andrà presa una decisione.

Politano– Ha il merito di andare dal dischetto con un pallone che pesa un quintale e di trasformare il rigore. Ma le sue cose buone finiscono qui. Troppi errori in fase di finalizzazione (conclusioni e scelte). Lui che era uno dei pochi sempre positivi, sembra essere coinvolto nell’involuzione della squadra.

Articolo a cura di Marco Lepore