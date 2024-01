Momento difficile per tutta la squadra. Ritiro? Scelta di “facciata”

Kakha Dgzebuadze, giornalista georgiano, ha parlato durante Napolità di Salvatore Pengue soffermandosi su Kvaratskhelia.

“Kvara e Mamuka si sono sentiti? Non abbiamo informazioni in merito. Ciò che ha scritto Osimhen è l’ultima informazione che abbiamo. Non ci sono informazioni a riguardo e direi che è meglio così, che questo tema non diventi pubblico e che si parlino tra di loro. Come sta Kvara? Non sta vivendo un momento piacevole. Sa che tutti hanno grosse aspettative da lui perché ha dimostrato di essere un fuoriclasse: quello che ha fatto l’anno scorso non è casuale. Anche i fuoriclasse di alto livello hanno avuto un momento spiacevole, non solo Kvara. In più, tutta la squadra è assolutamente irriconoscibile: com’è possibile che quei ragazzi che l’anno scorso hanno fatto quello che tutti sappiamo, quest’anno non riescono a fare niente? Kvara sente molto il peso. Ritiro del Napoli? Mi sembra una sorta di “pubblicità” per i tifosi, per dimostrare che la squadra si prende le responsabilità degli ultimi risultati. Fratello di Kvara? Si vede che ha grosse capacità, ma è molto giovane e ne ho visti tanti giocare a forti livelli, ma c’è da capire come maturerà. Kvara influenzato dall’ingaggio? È un professionista, ama il calcio, vive con il calcio, è la sua passione e non posso immaginare che non gioca come può giocare solo per una questione economica”.