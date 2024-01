Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana, la scelta su Simeone

Ormai ci siamo, oggi alle ore 15 andrà in scena il derby campano tra il Napoli di Mazzarri e la Salernitana di Pippo Inzaghi. Gli azzurri, vengono dalla sconfitta per 3-0 a Torino contro gli uomini di Juric, ma nonostante questo periodo negativo a livello di risultati, vincendo oggi, gli uomini di Mazzarri rientrerebbero in corsa per la zona Champions. I granata invece, navigano in zone peggiori dei rivali azzurri, trovandosi ultima in classifica con 12 punti all’attivo. Gli uomini di Inzaghi vengono dalla sconfitta in casa contro la Juve, ma prima di questa partita venivano da un discreto periodo di risultati (pareggio con il Milan e vittoria con il Verona). Sia Napoli che Salernitana, reclamano alcune indisponibilità, ed è per questo che i due allenatori, sono “costretti” ad una formazione obbligata specialmente in alcuni reparti. Gli azzurri dovranno fare a meno di Meret, Natan e Olivera oltre agli assenti Anguissa e Osimhen per la Coppa d’Africa, mentre per i granata, il grande assente oltre ai vari Kastanos e Coulibaly, è sicuramente l’attaccante Boulaye Dia, al centro di numerose news di mercato.

Le probabili formazioni: