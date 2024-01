“Il procuratore di Kvara parla di cose che non gli competono”

Nonostante la partita di campionato, che vedrà in scena Napoli e Salernitana, si continua a parlare di mercato, dove Adl si sta muovendo per portare alla squadra nuovi innesti per rientrare in corsa per il quarto posto. Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, dove ha parlato della situazione mercato degli azzurri:

“Il momento del Napoli è difficile e a Torino abbiamo visto una squadra rassegnata con i giocatori del Napoli che provavano a fare qualcosa, ma senza riuscirci. E’ una situazione di condizionamento mentale. La squadra non è tranquilla.

Samardzic tra Napoli e Juve?

Stiamo parlando della situazione da tempo. L’Udinese dice che non c’è nulla di imminente. De Laurentiis sta trattando con Pozzo ed il padre del giocatore: finché non si troverà la quadra sulla valutazione economica sulla valutazione del cartellino di Perez e finché non si troverà la quadra sulle commissioni per il padre del serbo, non si andrà avanti.

La concorrenza è comprensibile, ma il Napoli ha un vantaggio: la Juve non può spendere, tra cartellino e stipendio, più di quanto incassa da operazioni in uscita. Il Napoli, invece, può comprare. Certo, deve prima riuscire a convincere i giocatori. Il procuratore di Kvaratskhelia, intanto, parla di cose che non gli competono: non so a che titolo parla di cessione di Osimhen in Arabia, seminando altri dubbi sul futuro e sul progetto”.