40000 al Maradona per “alleggerire” l’atmosfera pesante

Quando sei Campione d’Italia, ma scivoli al 9° posto, quando le mura amiche sembra quasi ti facciano paura, non vinci e non segni da tanto, devi per forza parlare di crisi ed il Napoli lo è. Di prestazioni e di risultato. Chiaro che in situazioni come questa tutte le gare diventano difficili, a quella di oggi, poi, si arriva addirittura dopo una settimana di ritiro. Unica costante sembra essere l’apporto dei tifosi. Anche oggi al Maradona ci sarà un buon colpo d’occhio, chissà…sia per sostenere che per sperare di rivedere un Napoli di cui, in sostanza, si sono perse le tracce. Scrive La Repubblica: “Oggi al Maradona saranno in 40mila per monitorare la crisi del Napoli, precipitato al 9° posto e senza gol (Coppa Italia compresa) da 4 partite. Il derby campano con la Salernitana è stato preceduto da una settimana di ritiro punitivo, l’atmosfera è pesante. Alla vigilia Mazzarri ha lanciato un appello ai tifosi: «Abbiamo bisogno di voi». Sette gli assenti, tra Coppa d’Africa (Osimhen e Anguissa), infortuni e squalifiche. In attacco la novità è Simeone, possibile l’esclusione di Zielinski che si è promesso all’Inter. La Salernitana è ultima, ma con il ritorno di Walter Sabatini ha ricominciato a credere nella salvezza. E Pippo Inzaghi promette battaglia. Sarà un esame pure per i tecnici, entrambi in discussione”

Factory della Comunicazione