Venuti meno elementi fondamentali, ora serve fiducia in Mazzarri

Andrea D’Amico, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del mercato del Napoli.

Factory della Comunicazione

“È difficile giudicare dall’esterno le strategie di mercato. Mancano ancora tanti giorni alla conclusione, gli azzurri hanno bisogno di coesione mentale per ritrovare i risultati dello scorso anno. Ho fiducia in Mazzarri e sono sicuro saprà risollevare la squadra. È una questione mentale: sono venuti meno alcuni fattori importanti e finché erano presenti uomini come Spalletti e Giuntoli si riusciva a gestire la situazione all’interno del gruppo. Ora è necessario ricompattarsi ed eliminare le scorie mentali. Cambio modulo? Sicuramente Mazzarri sa giocare a tre come a quattro, a mio giudizio il Napoli deve tornare a far la differenza dal centrocampo in su come lo scorso anno. Barak? Non lavorando per lui non posso essere d’aiuto su questo argomento, ma un calciatore con le sue caratteristiche – dinamismo, efficacia – potrebbe far comodo alla causa azzurra come vice Anguissa. Coppa d’Africa? Dovrebbe essere obbligatorio che i calciatori giochino nelle squadre di club per cui sono pagati, senza stravolgere ulteriormente i calendari”.