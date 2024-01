“Osimhen in Premier si troverebbe molto bene”

Torna la Serie A, con il Napoli di Mazzarri che domani scenderà in campo contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli nel quale ha parlato della situazione mercato degli azzurri:

“Traorè s’è comportato bene in Premier, non è semplice passare da realtà piccole in Premier League, ma ha capito subito come fare.

Perfetto per il 4-3-3?

Non lo so, ma devo essere onesto. Non credo abbia la personalità tale per andare al Napoli ed imporsi. Lui deve riprendersi la sua identità e lo può fare con una squadra che sta andando bene.

Il Chelsea su Osimhen?

Già quattro anno fa lo volevano al Chelsea, alcuni amici che lavorano lì erano andati a vederlo e lo avevano valutato, ma se non costi almeno 150 milioni non ti prendono in considerazione (ride ndr.). Non so se sia in orbita Chelsea oggi, ma di certo in Premier si troverebbe molto bene”.