Napoli, il mercato entra nel vivo? Gli aggiornamenti

Importanti novità di mercato in casa Napoli. Sarebbe alle battute finali la trattativa che dovrebbe portare Hamed Traoré a vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli ha presentato oggi un’offerta ufficiale al Bournemouth per il prestito dell’ex Sassuolo: si ragiona su un accordo di sei mesi più clausola di riscatto. Dal canto suo, il Bournemouth chiede la copertura dello stipendio ed un’opzione d’acquisto di 25 milioni, mentre il calciatore preme per trasferirsi alla corte di Mazzarri.

Oltre ai passi in avanti fatti per l’ivoriano, si registra un forte interesse anche per Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest. Secondo Gianluca Di Marzio, si fa largo l’ipotesi di un prestito per il nazionale belga, autore fin qui di 18 presenze e un gol: “Come detto negli scorsi giorni, il profilo di Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forrest, piace sia al Napoli che alla Juventus. Gli azzurri stanno avanzando nella trattativa per assicurarsi il prestito del belga”.

E non finisce qui: è ancora Gianluca Di Marzio a riferire della possibilità di un ulteriore colpo a centrocampo con gli occhi puntati su Antonin Barak, attualmente alla Fiorentina: “Si insiste per Barak dopo che la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta di prestito a 500mila euro con diritto di riscatto a 6 milioni. Questa offerta è stata rifiutata dalla Fiorentina ma il giocatore piace e il Napoli ha intenzione di continare ad insistere per averlo”.