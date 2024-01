Mercato, diversi obiettivi per i club della massima serie

Molto attivi i club di Serie A in questi primi giorni di mercato. La Salernitana aveva trovato un accordo di massima con l’Atalanta per Palomino ed era al lavoro per convincere anche l’argentino ad accettare l’offerta granata. Da registrare nelle ultime ore l’inserimento dell’Olympiakos che potrebbe complicare i piani di Sabatini. In occasione dell’affare che ha portato Pierozzi a Salerno, il dg granata ha invece chiesto alla Fiorentina Brekalo che è al passo d’addio e piace pure in patria, ma il club di Iervolino conserva delle speranze e da quanto trapela ci proverà fino all’ultimo. La strategia del pressing incessante è stata messa in atto pure per Zanoli ed ha portato buoni risultati: il dirigente dei campani è riuscito infatti a strappare un’apertura dei procuratori dell’esterno, ieri in costante contatto con il Napoli per arrivare ad una soluzione, tanto da essere anche proposto alla Fiorentina. Non solo: procede la trattativa pure per Majer, centrocampista della Cremonese molto stimato dalla Salernitana, e in parallelo prosegue quella per Basic della Lazio. E per Federico Bonazzoli? I campani attendono un segnale dal Verona per interrompere con anticipo il prestito dell’attaccante molto stimato da Sabatini.

Il Frosinone è pronto per mettere a punto gli ultimi dettagli dell’operazione Nadir Zortea, esterno di fascia adattabile a destra e a sinistra in arrivo dall’Atalanta. L’altra pista aperta è quella che porta a Zerbin, che ora scalpita per tornare in giallazzurro ed avere più continuità. Attenzione a Luka Romero: l’argentino è in uscita dal Milan con la formula del prestito, la strada tracciata porta al Como di Fabregas in B, ma è possibile che passino altri due, massimo tre giorni, per capire se partirà uno sprint dalla Serie A, cosa che non si può escludere ma non è nemmeno facile. Sotto il profilo tecnico il ragazzo ha la stima di Pantaleo Corvino, che però avrebbe difficoltà economiche a progettare sul medio termine un percorso per il ragazzo, visto l’alto ingaggio. Trapela anche un possibile sondaggio del Frosinone che invece risulterebbe in realtà ancora più tiepido: il giocatore di fascia che ha in mente Angelozzi deve avere caratteristiche tattiche diverse dal brevilineo rossonero ed ex Lazio. Fino a inizio settimana prossima non si può comunque escludere un’altra pretendente dell’ultim’ora.

Il Genoa è concentrato sul centrocampista Emil Bohinen e fa sul serio per Milan Djuric, tanto che ieri ha presentato una nuova offerta per il bosniaco. Due, quindi, le possibilità prospettate dai rossoblu: operazione in prestito o scambio con l’attaccante rumeno Puscas, finito nel mirino pure dell’Empoli. A proposito di goleador: il Verona reagisce e intensifica i contatti per Noslin del Fortuna Sittard. Intanto, ieri è stato annunciato Radu Dragusin al Tottenham: per l’ex Juve, ricordiamolo, contratto fino al 2030 da circa 3 milioni a stagione e maglia numero 6.

Chiusura su Leonardo Bonucci, ieri ufficializzato dal Fenerbahce. «In questa mia probabile ultima stagione mi ero prefissato di tornare a giocare con continuità e all’estero – le parole del difensore sui social – L’Union mi ha offerto questa possibilità ma nel frattempo gli obiettivi del club sono cambiati a stagione in corso e con grande rispetto fra tutti, si è deciso di continuare ognuno per la propria strada. Cambio quindi nazione, ma non obiettivi».

