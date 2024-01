Mazzarri cerca la scossa e affida al goleador di Champions l’attacco nel derby

Giovanni o Giacomo

Il dilemma, che sembra riferirsi alla comicità italiana, si ripropone puntuale per Walter Mazzarri, alla vigilia della sfida con la Salernitana. Un incontro molto delicato, non solo per le implicazioni territoriali e una rivalità sentita tra le tifoserie campane. Lo è soprattutto perché il Napoli ha un disperato bisogno di ritrovare in primis il successo, e poi magari anche una prestazione convincente. Eventi che non si verificano da troppo tempo: è passato quasi un mese dalla vittoria sul Cagliari, poi tre sconfitte – tra cui l’umiliante 0-4 inferto dal Frosinone in Coppa Italia – e un pareggio. Insomma, la svolta è necessaria. Il Napoli crea poco e realizza ancor meno. Nel periodo considerato non ha mai segnato. In coppa Raspadori e Simeone hanno giocato insieme, a Roma invece è subentrato soltanto l’attaccante della Nazionale. Quindi, sempre l’ex Sassuolo è partito dal primo minuto sia contro il Monza che a Torino. L’astinenza impone una scossa, un segnale. Per questo, l’argentino ha superato il compagno nel ballottaggio in vista del derby.

Sorpasso Spazio al Cholito, dunque, che potrebbe partire titolare per la quinta volta, in quella che sarebbe la ventunesima presenza. Le prospettive d’impiego così ridotte hanno portato ad un periodo di riflessione, per Simeone, pronto a lasciare il Napoli se la situazione di partenza non cambiasse nella prossima stagione. Intanto, però, c’è da risollevare quella attuale, che conta diversi obiettivi: rientrare tra le prime 4, ben figurare in Champions, dare l’assalto alla Supercoppa. Un periodo delicato che richiede il massimo impegno di tutti. L’argentino, da questo punto di vista, è sempre stato ineccepibile. Dovrà esserlo anche in campo.

