L’occasione (da non perdere) di Traorè

Il Napoli parla col Bournemouth, l’affare può entrare nel vivo presto. Tra le società c’è intesa sulla formula, prestito oneroso, ma si ragiona sulle cifre definitive e l’eventuale riscatto da inserire a giugno. Traore è guarito dalla malaria e ha già ricevuto il placet dai medici per tornare in campo. L’ultima presenza in campionato è datata 24 settembre, in totale ha raccolto appena 181 minuti in stagione, l’ultima apparizione il 20 novembre contro il Gambia con la Costa d’Avorio (che però non lo ha convocato per la Coppa d’Africa). Traore andrebbe a rinforzare le corsie esterne, può giocare sia a destra che a sinistra, col Sassuolo ha segnato 18 gol, da ala sinistra era una delle stelline nel 4-2-3-1 di De Zerbi (con Raspadori trequartista), il Bournemouth lo ha riscattato in estate per 30 milioni dopo averci puntato a gennaio sorpreso dalle sue qualità. Contratto fino al 2028. Ora l’ipotesi Napoli per il possibile ritorno in Serie A un anno dopo l’addio.

