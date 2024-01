Il Mattino – La trattativa per Samardzic esula da quella per Perez

E anche la difesa del Napoli ha bisogno di rinforzi, come il centrocampo, e con l’Udinese sono due le trattative in atto, quella per Samardzic e quella per Nehuen Perez, dove l’una non esclude l’altra, come riporta Il Mattino.

Factory della Comunicazione

“Con l’Udinese, a prescindere dall’esito dell’operazione Samardzic, resta sempre in piedi la trattativa per arrivare al difensore argentino Nehuen Perez, perno del pacchetto arretrato bianconero. Il Napoli continua il pressing per il 23enne sudamericano, impiegato solitamente come braccetto destro della difesa a «tre» disegnata da Cioffi, ma negli ultimi tempi dirottato al centro per ordini di scuderia. Il club friulano chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma l’impressione è che l’affare possa chiudersi con un assegno di 15 milioni alla famiglia Pozzo”.