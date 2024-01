Corsport – Il Napoli tenta il colpo grosso: maxi offerta all’Udinese per Perez-Samardzic!

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla trattativa Samardzic-Napoli:

Samardzic-Perez, così da colmare in un solo colpo la voragine creata dalla cessione di Elmas al Lipsia e dallo svincolo di Zielinski, e l’enorme lacuna al centro della difesa generata dall’addio di Kim, mai coperta con il mercato estivo e addirittura peggiorata dall’infortunio di Natan, proprio l’erede di Minjae. Il Napoli prova il sorpasso. O il controsorpasso, dipende dai punti di vista. Fatto sta che De Laurentiis, atteso oggi in città dalla Spagna alla vigilia della delicatissima partita con la Salernitana, ha rilanciato con l’Udinese: poco più di 40 milioni di euro per il pacchetto completo, così da colmare in un solo colpo la voragine creata dalla cessione die dallo svincolo die l’enorme lacuna al centro della difesa generata dall’addio di, mai coperta con il mercato estivo e addirittura peggiorata dall’infortunio di Natan, proprio l’erede di Minjae.

Adl e la famiglia Pozzo sono legati da antica amicizia e da una lunghissima saga di operazioni sul mercato inaugurata dal Pampa Sosa nell’estate del 2004, in Serie C, dopo il fallimento, ma questa storia di gennaio presenta una serie di complessità e criticità tali da non potersi appigliare esclusivamente ai rapporti.

A partire dalla copertina, occupata di diritto da Lazar Samardzic, 21 anni, nazionale serbo e mancino raffinato che il Napoli ritiene l’erede designato di Elmas e Zielinski (bing o ) e Giuntoli, invece, un volto perfetto per il nuovo corso della giovane e gagliarda Juve inaugurato da qualche mese. Per la verità, fu proprio lui a inserirlo nel database azzurro: un vecchio pallino napoletano, insomma, che ora è diventato un nuovo argomento di divisione con il suo ex presidente. La solita storia della sfida infinita tra questi club: c’est la vie.

Punti a favore del Napoli: la disponibilità economica immediata che invece manca alla Juventus, strettamente condizionata dall’indice di liquidità e dunque obbligata a rispettare il parametro per cui ogni operazione in entrata (tra cartellino e ingaggio) sia pareggiata da una o più operazioni in uscita. Ma la prospettiva potrebbe anche essere differita: ovvero, bloccarlo e dirottare l’arrivo a giugno.

De Laurentiis, tra l’altro, ha appena ricavato 25 milioni dalla cessione di Elmas, 20 più 5 di bonus: esattamente la stessa cifra proposta all’Udinese per Samardzic. O giù di lì: confezionato un pacchetto da 40 milioni dove infilare, distribuendo i valori a piacimento, anche Nehuen Perez, difensore centrale argentino di 23 anni – abituato a giocare a tre – che negli ultimi giorni ha scalato le classifiche di gradimento interne.

L’intesa non è ancora stata raggiunta, sia chiaro, ma è raggiungibile. In questa vicenda di calciomercato fatta di amici di ieri e avversari di oggi, però, c’è anche una variabile: mister Mladen. Il padre di Lazar. L’uomo che ha fatto saltare la trattativa con l’Inter ad agosto dopo le visite mediche, cioè a un passo dall’annuncio e dalla presentazione ufficiale (per intenderci).

Il Napoli non ha ancora trovato l’accordo con Samardzic senior – soliti aspetti legati ai diritti d’immagine e alle commissioni – ed è per questo che la scorsa settimana sono stati riallacciati i contatti con la Juventus. Con Giuntoli. Che però minimizza a Mediaset: «Io posso conoscere tanti padri, ma non è quello il problema: siamo molto contenti della rosa e non abbiamo esigenze particolari.