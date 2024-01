Contro i granata non si può sbagliare. Traoré? E’ jolly offensivo

Pasquale Tina, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live sul Napoli, alle prese con problemi di campo e di mercato.

Factory della Comunicazione

“Traoré? Per me è un jolly offensivo. Ai tempi del Sassuolo ha ricoperto più ruoli e sarebbe il sostituto naturale di Elmas. Ad ora c’è l’ipotesi di un prestito di 6 o 18 mesi, le società ne stanno parlando. È fermo da novembre e non gioca titolare da settembre, in più ha contratto la malaria dovendo rinunciare alla Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Non appena si avrà la certezza che l’affare Samardzic è sfumato, il Napoli si fionderà su Traoré. Si è anche alla ricerca di un difensore centrale, ad oggi la priorità. Con la Salernitana, gara da dentro o fuori, gli azzurri giocheranno ancora in emergenza: l’augurio è che possa arrivare qualche volto nuovo in tempo per la Supercoppa.



È arrivato il momento di dare una sterzata a questa difficile situazione: al di là del mercato, contano i tre punti contro i granata per respirare e provare quantomeno ad eliminare la Fiorentina in Supercoppa. I rinforzi non bastano ma la squadra è in emergenza in ogni reparto, fra indisponibili e scontenti. Bisogna provare ad accelerare sulle trattative realmente imbastite soprattutto a centrocampo, al momento la zona di campo più sofferente”.