A gennaio si compra per fare giocare e non come investimento del futuro. Fa chiarezza l’ex Montervino

“Traore’ sarebbe un buon acquisto? Il Napoli ha bisogno – ha detto l’ex azzurro e ds del Casarano Montervino a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – di giocatori subito pronti, io mi auguro che chi sta scegliendo di prendere Traoré si sia reso conto del momento che si sta attraversando. Si tratta di un ottimo giocatore ma bisogna capire se è subito pronto per il Napoli. Samardzic si lascia preferire, al momento, solo perché sta giocando sempre in Italia, dove milita da diversi anni. Non condivido le trattative lunghe ed estenuanti.

La paura è che il Napoli si sia rivolto ad altri mercati ma poi non abbia il coraggio economico di affondare per fare determinati acquisti. Oggi il coltello dalla parte del manico lo hanno le Società che trattano con il Napoli, e non si può provare a lesinare su pochi milioni perché bisogna dare un segnale molto forte sul mercato per risollevare una stagione complicata. Il direttore sportivo Meluso è molto competente ed è anche un professionista accorto, ma ho dubbi sull’autonomia di cui gode. Martinez Quarta? Se si reputa che possa contribuire a risolvere subito i problemi, occorre prenderlo subito. Se non è il profilo più indicato, lo si lascia andare. Il Napoli deve intervenire subito sul mercato, senza tentennamenti o lungaggini. Napoli- Salernitana? È una partita difficilissima, con valori che erano diversi ma adesso la situazione è cambiata. L’aspetto mentale è determinante: la Salernitana è in fiducia, il Napoli in estrema difficoltà. Non si discutono i valori in campo ma il clima che si sta vivendo è che può sovvertire l’ordine delle cose. La paura è che si possa iniziare la partita con un macigno sulla testa difficile da buttar giù.

I leader dovrebbero prendersi sulle spalle la squadra”

