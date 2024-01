Tra Samardzic e il Napoli c’è una maglia bianconera, e non è quella dell’Udinese

Il Napoli sembrava ad un punto di svolta con la trattativa per Samardzic, con l’incontro fra il padre-agente del calciatore e De Laurentiis per limare gli ultimi dettagli, ma di mezzo ora ci si è messa la Juventus, con il ds Giuntoli che stravede per il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport. “Con le occasioni si fanno le rivoluzioni. Quella di Allegri, allenatore fedele al «gruppo coeso e granitico» che non avrebbe voluto toccare a gennaio per non minarne gli equilibri, si chiama Lazar Samardzic. L’oggetto del desiderio del Napoli, tedesco di Berlino naturalizzato serbo, si è già messo mentalmente sulla Serenissima, l’autostrada che taglia l’Italia da Est a Ovest e che da Udine porta a Torino senza passare per le tentazioni del centro-sud. Quella del Sole è lì che aspetta, probabilmente invano, perché nonostante l’accordo di massima tra Udinese e Napoli (20 milioni più 5 di bonus) e i dettagli commerciali solo da limare tra De Laurentiis e Pozzo, la Juventus oggi sembra avere in pugno il calciatore. Il football director dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, stravede per il ragazzo (lo avrebbe portato volentieri a Napoli un anno fa) e ora ha messo la freccia sul suo ex presidente, al quale ha lasciato uno scudetto e tanta rabbia per l’addio estivo. A convincere Samardzic, entusiasta alla prospettiva di salire di livello senza cambiare colore di maglia, è il progetto a lungo termine di una big in ricostruzione che punta sul suo talento per scrivere una nuova pagina”.

Factory della Comunicazione