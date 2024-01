Solito ballottaggio: Raspadori e Simeone a caccia di una maglia

Mettendo da parte rumors, mercato, baruffe social, a Walter Mazzarri l’arduo compito di far ripartire una squadra a dir poco irriconoscibile, una squadra che deve riprendere a vedere la porta. Con Raspadori là davanti o con il Cholito? Scrive La Gazzetta dello Sport: “La squadra nel ritiro di Pozzuoli prova a ricompattarsi mentre sul campo di Castel Volturno prova nuove soluzioni in vista del derby di sabato, diventato un bivio fondamentale per le ambizioni future. Ieri Gaetano ha lavorato in gruppo, mentre Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Con la Salernitana non ci sarà l’ex Mazzocchi (squalificato per un turno): Mazzarri ripartirà dal 4-3-3 ma l’ipotesi di passare alla difesa a tre a gara in corsa (come dopo l’intervallo di Torino) resta viva e col recupero di Ostigard ci sarebbero anche gli uomini giusti per farla. Scelte quasi obbligate, dunque, col solito ballottaggio davanti: Simeone e Raspadori si contendono una maglia, con l’argentino che sembra in vantaggio.”

