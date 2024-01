Il Napoli si sta preparando al derby di sabato contro la Salernitana, due squadre che devono riprendersi dalla crisi di risultati nell’ultimo periodo. Gli azzurri, vengono dalla sconfitta per 3-0 contro il Torino, mentre i granata hanno perso in casa contro la Juventus. Giuseppe Galderisi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, nel quale ha parlato della situazione degli azzurri:

“Non mi aspettavo una situazione del genere a Napoli, ma tutti sapevamo delle difficoltà del post scudetto. E’ normale che gli adeguamenti contrattuali ad uno sì ed ad un altro no crea qualche problema nello spogliatoio, diventa tutto complicato così. In queste situazioni bisogna essere molto bravi.

Ritiro?

Ai nostri tempi era normale, si stava insieme, ci si conosceva e ci si divertiva. Se adesso si va in ritiro, ma ognuno sta in camera sua non conta niente andarci. Sicuramente riposano meglio, penseranno di più alle partite, ma non è un vero ritiro. L’anno scorso il Napoli aveva una facilità di muovere la palla che era una squadra spettacolare.

Ngongè?

Se va via anche lui poi il Verona non si salva. E’ bravissimo, parte dal centro destra, è mancino e salta bene l’uomo. Con Politano da quelle parti può far male”.