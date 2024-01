Malfitano: “Osimhen sta creando solo problemi, ADL gli concede tutto…”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato ai microfoni di Tele A:

“Non è vero che si è sottovalutato il problema. Non mi piace citarmi, ma dissi che Garcia non aveva tutte le colpe, lo si attaccava ed era il bersaglio preferito di tutti ma aveva il 20%-30% di colpe e dissi che la colpa maggiore era dei calciatori che vanno in campo. Sono loro che decidano le strategie da usare verso la società in determinate discussioni. I giocatori possono non essere contenti per certe situazioni, ma è un gruppo di irresponsabili!

Si possono avere tutti i problemi del mondo, minutaggio, contratti, ma in campo si deve rispettare la maglia, si deve rispettare la tifoseria che anche a Torino ha subito un’umiliazione straziante ed è da vili non difendere lo Scudetto. Si vede! E non credo alla storia della condizione fisica, i responsabili sono loro!

Osimhen? Questa stagione sta creando solo problemi. E’ come se avesse una serie di bonus da poter usare. Quando un presidente consente ad un giocatore di andar via 15 giorni prima, non facendogli giocare la gara di Torino, piena di insidie… quando un tecnico, e mi dispiace per Mazzarri, non si oppone… Quella risposta di Osimhen non è solo al procuratore di Kvara, ma a tutto il sistema Napoli“.