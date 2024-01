Il Mattino – “C’ ERAVAMO TANTO AMATI”. Ennesimo caso social pronto a scoppiare in casa Napoli

Stavolta i protagonisti sono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, le due stelle che hanno portato lo scudetto in città lo scorso anno. Ieri (NdR)l’agente del georgiano aveva parlato in una intervista proprio di Osimhen: «Finirà in Arabia in estate, invece Khvicha non si trasferirebbe mai lì nemmeno per un miliardo» le parole riportate da 1TV.

Factory della Comunicazione

A rispondere al procuratore Mamuka Jugeli ci ha pensato direttamente Osimhen, impegnato in questi giorni nel ritiro della nazionale nigeriana per la Coppa d’Africa: «Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Non nominare mai più il mio nome» le parole del nigeriano che ha pubblicato direttamente su Instagram.

Fonte: mattino.it

Il Corriere aggiunge:

Quando De Laurentiis si è svegliato in Spagna, ieri mattina, ha capito che un altro giorno stava nascendo nel peggiore dei modi e tra sconfitte che si accumulano, la qualificazione in Champions League che si allontana e il mercato che viene soffocato dalla concorrenza, la preoccupazione di disinnescare questa sfida ravvicinata a prova di bomber è diventata l’urgenza: perché ci sarà un momento, presto o tardi che sia, in cui Osimhen e Kvara finiranno per incrociarsi, possibilmente anche per giocare uno al fianco dell’altro ed entrambi per il Napoli, e il timore (o il terrore) che il veleno attuale possa inquinare il rapporto tra i due attaccanti ha aperto un altro fronte e scatenato ulteriori preoccupazioni. Il piano-A, da allestire immediatamente – non appena Osi rientrerà a Castel Volturno – prevede un incontro ravvicinato tra le due star del Napoli: promotore e moderatore, Aurelio De Laurentiis. Che sei mesi fa certo non avrebbe immaginato di doversi ritrovare quasi al fronte… Bisognava impegnarsi, per riuscirci. O anche no!