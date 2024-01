De Laurentiis atteso per domani a Castelvolturno

Sotto la gestione Garcia si era in pratica stabilito a Castelvolturno, Aurelio De Laurentiis, ma non è che la situazione migliorò di molto. Ora, con la squadra in ritiro, è annunciato al Konami per domani. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. “De Laurentiis è annunciato a Castel Volturno per domani, immediata vigilia della gara con la Salernitana, un derby pesante, che può orientare non solo l’umore ma decisamente anche la stagione: la Champions League è ancora a portata di mano, nonostante i cinque punti di distacco dal quarto posto, e chi va in giro con lo scudetto meritatamente conquistato non può permettersi di avere ambizioni modeste, non certo in questo calcio che promette danaro come se piovesse proprio nell’anno che verrà. Però, intanto, sono evaporati i primi obiettivi e l’amarezza s’avverte, è stampata tra i pensieri sparsi.”

