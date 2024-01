CdS – Ritiro Napoli, il gruppo avrebbe voluto posticiparlo, ecco perchè

Il Napoli è in ritiro all’Hotel Serapide di Pozzuoli, dopo l’ennesima sconfitta, quella di domenica contro il Torino, ma gli azzurri avrebbero voluto posticiparlo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il gruppo, per la cronaca, avrebbe voluto posticipare l’inizio della convivenza obbligata (e obbligatoria), soprattutto perché domenica alle 11 salterà a bordo di un charter per l’Arabia Saudita e volerà a Riyad per la final four di Supercoppa. Prima di tutto e soprattutto, però, la missione sarà battere la Salernitana, l’unico antidoto possibile alla crisi depressiva e di risultati che sta sgretolando il Napoli: gli azzurri hanno la necessità assoluta di vincere per ritrovare stimoli, fiducia, punti fondamentali per coltivare la speranza di agganciare il quarto posto e per riscattare l’orgoglio devastato a Torino. Infilzato e preso a calci dal Tor o in quella che passerà alla storia dell’era De Laurentiis come una delle giornate più tristi”.

