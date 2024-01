ADL fa sempre da sé e stringe per Barak con la Fiorentina. Ha già condotto le operazioni per Dragusin e Samardzic

Di nomi ne sono stati fatti, di video ne hanno visti, per le scelte bisogna aspettare: De Laurentiis è in Spagna e definisce lui, gli piace troppo, e poi con la Fiorentina sono amici, soprattutto con Rocco Commisso. Nelle difficoltà di questo gennaio, Mauro Meluso, il diesse, ha lanciato una proposta a costi contenuti: Antonin Barak (29 anni) è stato suo centrocampista al Lecce, faceva il terzo del 4-2-3-1, e dunque avrebbe la natura per andare a coprire il vuoto che ha lasciato Elmas. La Fiorentina ci sta ma a certe condizioni: ad esempio, prestito con obbligo di riscatto; Adl invoca il diritto. Con sei milioni si può concludere, forse persino in giornata, perché troppo tempo è già volato via. Però intanto nel vasto orizzonte rimane Kouadio Koné (23 a maggio) che al Borussia Mönchengladbach viene pagato secondo abitudini e possibilità tedesche (4 milioni o giù di lì) e che dunque un po’ fa impallidire il Napoli. E ancora al Gladbach è stato chiesto il prestito di Florian Neuhaus (26).Ma sempre in Bundesliga, all’Eintracht, c’è uno svedese che pare abbia sedotto: Hugo Emanuel Larsson è un bimbetto (19 anni, 20 a giugno) che ha un suo mercato (25 milioni, forse qualcosina in più) e caratteristiche che vengono considerate idonee. Il Napoli ha già fatto la spesa a Francoforte, con Lindstrom, però osserva. Restano i mister X e quelli ovviamente, essendo tali, non hanno nomi, non per ora, né volti. Ce l’ha eccome, invece, Cyril Ngonge (23), l’attaccante esterno del Verona finito nel mirino: costa 12 milioni. E chissà se per arrivare a loro saranno necessarie le sterline o potranno essere sufficienti gli euro. A volte, non è un dettaglio. Fonte: CdS

