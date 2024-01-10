Ufficiale, Serie B – Tutti gli arbitri della 20° giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 20ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 13 gennaio.
CATANZARO – LECCO Venerdì 12/01 h. 20.30
MARESCA
TRINCHIERI – BELSANTI
IV: VOGLIACCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI MARTINO
BARI – TERNANA h. 14.00
PERENZONI
CAPALDO – DI GIACINTO
IV: MIRABELLA
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CITTADELLA – PALERMO h. 14.00
MASSIMI
SEVERINO – LUCIANI
IV: CALZAVARA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MUTO
COMO – SPEZIA h. 14.00
BARONI
SCATRAGLI – LONGO F.
IV: GANDINO
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
MODENA – BRESCIA h. 14.00
RUTELLA
FONTANI – ARACE
IV: RENZI
VAR: ABISSO
AVAR: PAGNOTTA
SUDTIROL – FERALPISALO’ h. 14.00
MARCENARO
VALERIANI – GALIMBERTI
IV: ZOPPI
VAR: DI MARTINO
AVAR: LONGO S.
PISA – REGGIANA h. 16.15
ZUFFERLI
MOKHTAR – BAHRI
IV: BORDIN
VAR: SERRA
AVAR: MIELE
CREMONESE – COSENZA Domenica 14/01 h. 16.15
TREMOLADA
BERTI – NIEDDA
IV: ARENA
VAR: MIELE
AVAR: DI BELLO
PARMA – ASCOLI Domenica 14/01 h. 16.15
FOURNEAU
SCARPA – VIGILE
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: COSSO
VENEZIA – SAMPDORIA Domenica 14/01 h. 16.15
DIONISI
CIPRIANI – CEOLIN
IV: FRASCARO
VAR: SERRA
AVAR: SOZZA