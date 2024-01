“Samardzic è un ottimo prospetto ma non può risolvere i problemi del Napoli”, De Canio la pensa così

L’allenatore Gigi De Canio, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, sottolineando fra le altre cose la situazione attuale del Napoli. “Mazzarri co-responsabile della crisi del Napoli? Non capisco che genere di responsabilità possa avere: è entrato in una situazione già definita senza riuscire a trovare la chiave per risolverla, ma non mi pare responsabile in alcun modo di quanto sta accadendo. Figura alla Ibrahimovic manca al Napoli? Questa assenza risponde alla gestione societaria: il proprietario Aurelio De Laurentiis non ne vede la necessità. Certo, potrebbe aiutare per competenza umana e spessore professionale ma se non avesse le giuste capacità potrebbe essere addirittura deleteria. L’unico cui spetti la scelta è il patron. Attacco a secco, quali i motivi? La questione fisica non c’entra, siamo a metà campionato e la squadra non può essere in difficoltà fisica, che può subentrare magari a fine campionato. Ciò che conta molto è l’aspetto psicologico: a mio avviso, forse questi calciatori hanno perso dei punti di riferimento molto importanti per loro, chi li ha sostituiti non è stato in grado di toccare le corde giuste e forse nei ragazzi ha creato uno scoramento che li ha portati ad avere un andamento piuttosto negativo in campo. Nuovi acquisti risolutivi? Non credo: prima di tutto bisogna capire chi decide i nuovi acquisti ed in base a che cosa li sceglie. Samardzic è un ottimo prospetto ma certo non può risolvere i problemi del Napoli, che sono ben altri. Se il Napoli non li risolve, anche Samardzic – o chiunque altro – verrebbe inghiottito dagli stessi, come successo a Mazzarri. Se, viceversa, li risolve, il calciatore potrà portare il suo contributo e fare bene. Le motivazioni alla base della crisi attuale sono molteplici: su di esse la società deve interrogarsi e trovare la chiave giusta per provare a risolverli”.

