Oggi incontro “informale” tra Serie A e Gravina

Stamattina nella sede della Figc a Roma è in programma un incontro tra il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, e i club di Serie A. Un appuntamento informale in vista della vera e propria riunione ufficiale programmata per il 26. L’argomento è quello della riforma dei campionati, con eventuale “taglio”. Si legge su La Gazzetta dello Sport: “S tamani non ci saranno prese di posizione “forti”. La Serie A è orientata ad ascoltare il Gravina-pensiero, ma, non avendo affrontato in assemblea l’argomento “riforma”, non si esprimerà ufficialmente. Neppure il presidente della Figc però potrà parlare di riduzione del numero delle formazioni perché sa che l’eventuale taglio al momento deve essere stabilito dalla A e dalle altre Leghe. Lo scenario cambierà se l’11 marzo ci sarà una riforma dello statuto federale, con l’eliminazione del diritto d’intesa? Alcuni club sono già pronti a fare ricorso se la decisione non fosse presa dalla A (eventualità quasi impossibile), ma votata dal Consiglio Federale. La strada però è ancora lunga e tante cose possono succedere.”

Factory della Comunicazione