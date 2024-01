“Mazzarri deve far giocare semplice il Napoli, non provare a emulare il passato”

L’ex giocatore del Napoli Massimo Filardi ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: “Il ritiro attuale del Napoli non serve a nulla perché non c’è più il senso di una volta. Quando andavamo in ritiro era per confrontarci, per stare insieme, per allenarci di più. Oggi con i social e i telefonini i ragazzi si chiudono nelle loro stanze e non so se dialogano. In questo frangente avrei più proposto allenamenti doppi, più sedute tattiche, in modo da crescere. Mazzarri secondo me deve far giocare il Napoli in modo più semplice possibile, provando a non emulare il passato ma giocando in modo attento, compatto e sfruttando le qualità dei calciatori. Con la Salernitana non sarà facile, dal punto di vista morale a questo derby ci arriva meglio la squadra di Inzaghi, con Sabatini ha ritrovato carica e autostima, quella che non ha il Napoli. In questa fase devono venire fuori le qualità anche morali dei calciatori, che devono reagire. Devo però dire che i tifosi è importante che stiano vicini alla squadra in questa fase: non penso che gli attuali azzurri siano abituati alle contestazioni, penso che sarebbero controproducenti se mosse durante la partita“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com