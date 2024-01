Il ritiro e l’emergenza: ancora uomini contati per Mazzarri

Dal Grand Hotel Serapide di Pozzuoli al Konami Training Center di Castel Volturno: andata, allenamento, ritorno. Le giornate degli azzurri sono scandite così. Occorre ritrovarsi per uscire fuori da questa stagione da incubo. I problemi sono tanti, scrive Il Corriere dello Sport, “dal mancato cinismo alla fragilità difensiva, passando per la condizione atletica, le difficoltà tattiche (da qui l’idea del cambio modulo per trovare nuove soluzioni), l’umore da consolare per ritrovare sorriso, morale e i tre punti”. In più, continua il quotidiano, in vista del derby di sabato, anche negli uomini continua la situazione di “emergenza”: “Oltre allo squalificato Mazzocchi, che salterà l’incrocio da ex, mancheranno ancora una volta gli infortunati Meret, Natan e Olivera. Ostigard ha recuperato e può diventare un’alternativa a Juan Jesus, che domenica ha giocato la sua quinta consecutiva da titolare in campionato in condizioni non perfette e potrebbe aver bisogno di rifiatare. Gli altri assenti di lusso saranno Anguissa e Osimhen per la Coppa d’Africa. Mazzarri, che tornerà in panchina dopo la squalifica, lavora con una rosa ridotta, chiede ai calciatori un sussulto d’orgoglio, intanto riflette sulla formazione. Potrebbero esserci novità dopo la delusione di Torino, compatibilmente con le tante, troppe assenze.”