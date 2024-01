Il dramma – Il Pocho è di nuovo ricoverato in clinica, ma emergono particolari sull’incidente del 20 dicembre

Ezequiel Lavezzi, il Pocho, continua a far notizia in Argentina. Emergono nuovi dettagli relativi all’incidente del 20 dicembre scorso, quando l’ex attaccante del Napoli fu ricoverato a Punte del Este, in Uruguay, a causa di una ferita da taglio all’addome e una frattura all’altezza della clavicola. Inizialmente si era parlato di una coltellata subita, addirittura di un litigio col fratello, notizia prontamente smentita dagli stessi familiari. Ora sono emerse nuove rivelazioni sull’incidente e sulla vita privata dell’ex calciatore.

RICOSTRUZIONE. Secondo quanto riferito da diversi giornalisti nel corso del programma argentino Mañanísima, Lavezzi poco prima di ferirsi avrebbe «cominciato a sentire delle voci e ha pensato che venissero a cercarlo o che lo stessero inseguendo, si è spaventato molto e ha afferrato un paio di forbici iniziando a farsi del male. Così è intervenuto il fratello nel tentativo di fermarlo, prima che il Pocho si ferisse alla clavicola».

Ma cosa turba l’argentino? «Problemi giudiziari con la sua ex, forse Lavezzi ha pensato potesse essere lei a cercarlo» è una delle supposizioni della giornalista argentina Estefi Berardi.

Nei giorni scorsi, sempre dall’Argentina, si era parlato di una maxi truffa subita dal Pocho, tradito da uno storico amico. Tante, troppe notizie contraddittorie che rimbalzavano in Italia accolte dalla preoccupazione dei tifosi del Napoli, ancora oggi legatissimi al Pocho, in azzurro dal 2007 al 2012.

RICOVERO. Lavezzi, secondo quanto scritto dal Clarin, si troverebbe da qualche giorno in un centro di salute mentale, la Dharma, a Boedo, quartiere di Buenos Aires, seguito da diversi specialisti. La clinica è dotata di palestra, sala per il tennis tavolo e un ampio giardino ricco di vegetazione. Nei giorni scorsi erano circolate anche voci su presunti problemi di droga per l’argentino, notizia prontamente smentita dal figlio Tomas. Proprio lui aveva postato prima di Capodanno una foto del papà mentre dormiva sul divano. Erano i giorni dei dubbi attorno alle sue condizioni di salute. Lavezzi a Capodanno era tornato sui social, aveva condiviso un video in cui mostrava fiero un nuovo taglio di capelli, in un’altra foto era in compagnia del connazionale Denis, ex compagno al Napoli. I suoi social sono tornati da una decina di giorni silenziosi. A parlare sono gli altri con nuove preoccupanti rivelazioni.

Fonte: CdS