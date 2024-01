Galeone: “Mazzarri è bravissimo, ma il Napoli non è adatto al suo calcio”

Giovanni Galeone, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Allegri è sempre stato bravo, altrimenti non avrebbe vinto cinque campionati di fila alla Juventus. L’allenatore conta più di tutto. Non so se sia stato Spalletti a voler andar via o se sia stato De Laurentiis a cacciarlo, però qualsiasi allenatore non avrebbe mai accettato di copiare ciò che faceva Spalletti. Spalletti ha creato la sua squadra, il suo Napoli, e sostituire uno così è difficile. Non andava sostituito con un allenatore che era lontano dall’Italia da anni, che era stato coi beduini in Arabia e che ha allenato bene solo in Francia nel campionato tra scapoli ed ammogliati. Per sostituire bene Spalletti bisognava prendere uno alla Guardiola, alla Klopp, ma i parametri non lo avrebbero permesso. Mazzarri è bravissimo, ma il Napoli non ha una squadra adatta al suo calcio. Io se fossi stato in Mazzarri avrei dato fiducia al suo modo di vedere il calcio, vale a dire avrei fatto il 3-5-2. Allegri? Credo resterà alla Juventus ancora un anno, non ha tanta voglia di cambiare squadra. Forse a lui piacerebbe prendere il posto di Spalletti alla nazionale, ma deve aspettare”.

