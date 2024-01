“De Laurentiis ha bisogno di un vero esame di coscienza”

Il Napoli di Mazzarri, dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Torino di Juric, si sta preparando alla partita di sabato contro la Salernitana, gara dove gli azzurri, non possono permettersi l’ennesimo passo falso. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai, che ha parlato della situazione degli azzurri. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Come commenta lo scontro tra Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia?

“Purtroppo, al di là delle colpe di tutti i protagonisti, dato che tutti sbagliano, questa è l’ennesima riprova che nulla sta funzionando nel Napoli. Nel calcio ci sono dei ruoli dirigenziali con compiti precisi e, quando non ci sono, le cose non funzionano in un club. Prendiamo ad esempio gli episodi di Politano e Mazzocchi, rispettivamente a Roma e Torino. Sarebbe stato fondamentale un intervento del club per far comprendere che certi comportamenti non sono condivisibili”

Il ritiro può essere una soluzione?

“E’ un tentativo di porre argine e che, forse, fa parte di un altro calcio. Un tentativo di porre un argine alla fuga di buoi che, però, non vorrei fossero già scappati. Dinamiche come quella del procuratore di Kvara possono indurre a credere che la situazione sia già sfuggita di mano. Quando parlo di mancanza di polso non intendo, dunque, che non si prendano provvedimenti, ma che essi vengano assunti senza il giusto tempismo. C’è una situazione di confusione che emerge in maniera chiara e che nessuno avrebbe potuto immaginare a giugno. Sotto questo punto di vista, il presidente ha bisogno di un vero esame di coscienza. In parte, e con dichiarazioni pubbliche, ha già cominciato, ma bisogna passare alla concretezza”

Crede ci sia una favorita nelle sfide di Supercoppa o è del parere possano esserci delle sorprese?

“Ieri ho visto una Fiorentina che, in questo momento, esprime maturità. Il Bologna era più forte ed ha giocato meglio ma Italiano, da sempre considerato un integralista e poco attento alla fase difensiva, è stato molto saggio. Se i Viola riusciranno a recuperare i due esterni, sarà un ostacolo non semplice per il Napoli. Per valori tecnici, però, credo che i favoriti siano i nerazzurri”.