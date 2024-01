CdS – Il possibile arrivo di un esterno dal Verona non esclude il rinnovo di Politano

Il rinnovo di Matteo Politano è una questione da risolvere prima possibili, specie dopo le sirene dall’Arabia Saudita per l’esterno del Napoli, il quale però ha ribadito di voler restare in azzurro. Il mercato partenopeo vira comunque su un rinforzo in quel reparto, che però non incide sul suddetto rinnovo, come riporta il Corriere dello Sport. “Cyril Ngonge non è l’erede di Politano, che dirà no all’Arabia e rinnoverà col Napoli. Fatto sta che il Napoli, finora fortemente incline a intervenire su difesa e centrocampo, ha riempito la sua agenda di mercato anche con il nome di quest’ala destra veloce, talentuosa, micidiale in contropiede e capace finora di segnare 5 gol (con 2 assist). Ngonge è l’uomo che più di chiunque ha rilanciato le ambizioni di salvezza del Verona nell’ultimo periodo ed è considerato un profilo interessante per concedere alternative a Mazzarri nel tridente. Alternative a Kvara e Politano: l’eventuale arrivo del belga è slegato dalla questione dell’offerta dell’Al-Shabab per l’esterno della Nazionale e anche a quella del suo rinnovo. Una storia aperta da un po’ che De Laurentiis e il suo manager Giuffredi riapriranno in Arabia, a Riyad, in occasione della lunga trasferta per la Supercoppa”.

Factory della Comunicazione