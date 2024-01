Serie A: girone di andata. La classifica senza gli errori arbitrali, il Napoli tra le danneggiate

Errori arbitrali Serie A, girone d’andata: gli episodi che hanno influito sulla classifica

4° giornata, Genoa-Napoli 2-2: da rivedere la prestazione dell’arbitro Fabbri, che si perde un rigore a favore del Napoli. Partiamo, però, dall’inizio. Al minuto 40, sugli sviluppi di un corner per il Genoa, a gioco ancora fermo, netta spinta di De Winter su Anguissa che cade a terra. L’arbitro non vede la spinta e lascia battere il corner che porta il Genoa in vantaggio. In questi casi il Var non può intervenire, perché il gioco era ancora fermo. Errore, quindi, dell’arbitro Fabbri che doveva fermare l‘azione in precedenza. Al minuto 62, sul 2-0, per i padroni di casa manca un penalty al Napoli per fallo di Dragusin su Osimhen. In virtù del 2-2 finale, mancano 2 punti al Napoli in classifica per il mancato rigore assegnato ai Campioni d’Italia.