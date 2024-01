Oggi è la giornata chiave per la trattativa Samardzic-Napoli, ecco perchè

Il mercato del Napoli deve darsi una mossa, come del resto la squadra, e evolvere in meglio, per salvare il salvabile. A tal proposito oggi dovrebbe essere la giornata della svolta in merito alla trattativa Napoli-Samardzic, come scrive La Gazzetta dello Sport. “È il giorno più atteso per il mercato del Napoli: oggi arriverà in Italia Mladen Samardzic, papà di Lazar e co-agente del centrocampista dell’Udinese. Appuntamento in video-call con Aurelio De Laurentiis, ancora in Spagna per questioni personali. Sono i grandi protagonisti della trattativa, che per diventare “acquisto” deve per forza passare da una loro – simbolica – stretta di mano. De Laurentiis vuole Samardzic da tempo, affascinato dal talento e dalla bellezza del tocco palla del serbo cresciuto in Germania, che al Maradona ha segnato due volte nelle ultime due stagioni e pochi mesi fa con uno slalom degno del nome dello stadio di Fuorigrotta. Papà Mladen è un tipo rigido, per certi versi spigoloso: fu lui a far saltare in estate l’affare con l’Inter, dopo che il figlio aveva già sostenuto le visite mediche e aspettava in hotel la fumata bianca, mai arrivata. Ora siamo alla resa dei conti per Lazar: Cioffi non gli ha concesso neanche un minuto nell’ultima gara contro la Lazio, segno chiaro che la trattativa è alle battute finali. Manca, appunto, l’intesa definitiva sulla commissione per papà Mladen e socio. Per il resto, tutto è stato risolto, anche la questione diritti d’immagine che spesso è stata il freno negli affari del Napoli. Samardzic aspetta un segnale dall’Udinese, che dalla sua cessione incasserà 20 milioni più bonus. Intanto, per il ruolo di vice Angiussa è stato fatto un sondaggio con Koné del Borussia Mönchengladbach”.

Factory della Comunicazione