Lo scopritore di Kim: “Era la ciliegina sulla torta costruita perfettamente da Spalletti”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, allenatore e scopritore di Kim:

“Kim era la ciliegina sulla torta, di per sé già saporita e ben condita e costruita perfettamente da due come Giuntoli e Spalletti. Ora queste due assenze si sentono tantissimo, al di là della partenza di Kim. E di certo la crisi totale del Napoli non dipende dall’assenza del coreano. Spalletti è stato l’artefice sul campo della squadra meravigliosa dello scorso anno, con Giuntoli che riusciva a sopperire alle problematiche che ora arrivano da tutte le parti, sia internamente che esternamente. Cristiano riusciva a sistemare le cose senza che venisse nulla fuori.

Meluso è un DS capace, ma è al primo anno a Garcia e Mazzarri sono arrivati con l’imposizione di giocare con l’idea di Spalletti, senza averne le caratteristiche o la volontà. E poi ci sono elementi scontenti nello spogliatoio, tra situazioni contrattuali e di mercato. ma è al primo anno a Napoli e confrontarsi con un presidente che fa tutto di testa sua non è semplice. Oggi sono tutti in confusione, anche i calciatori:sono arrivati con l’imposizione di giocare con l’idea di Spalletti, senza averne le caratteristiche o la volontà. E poi ci sono elementi scontenti nello spogliatoio, tra situazioni contrattuali e di mercato.