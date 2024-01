“Il Napoli ha perso lo spirito aziendale. Oggi non basta una mossa per risolvere i problemi”

Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista Sky. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“È il peggior girone d’andata di una squadra campione d’Italia da quando esistono i tre punti, questo basta a fotografare il momento del Napoli. Risolvere la situazione non è semplice, ci vuole impegno totale da parte di tutti. Individuare una figura più o meno responsabile può far comodo ma non risolve il problema. Oggi bisogna capire se le strade tracciate a giugno siano ancora percorribili e se ci sia ancora fiducia nel gruppo.