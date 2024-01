Gazzetta – Dopo Torino, ADL ha scelto la linea dura per gli azzurri

Il Napoli ha perso l’ennesima gara di campionato, dopo essere uscito già dalla Coppa Italia, dopo la catastrofe contro il Frosinone al Maradona. L’unica strada per uscire da questa nebbia sembra essere compattarsi e capire dove nasce il problema di fondo. Per fare questo il presidente De Laurentiis ha voluto la squadra in ritiro fino alla partita di sabato contro la Salernitana, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Come una seduta di gruppo: tutti in cerchio a guardarsi negli occhi, per capire come si può uscire dalla crisi. Il Napoli s’è smarrito, ha perso la via ma soprattutto ha perso la felicità di giocare, di divertire e divertirsi in campo. E dopo l’ennesima figuraccia in casa del Torino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto la linea dura per provare a scuotere una squadra smarrita, irriconoscibile, vittima delle sue stesse paure. Tutti in ritiro, da ieri sera: il Napoli fino a sabato alloggerà a Pozzuoli, al Grand Hotel Serapide. Farà spola tra l’albergo e il centro sportivo di Castel Volturno, per ricompattarsi e per analizzarsi”.

Factory della Comunicazione