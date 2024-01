Esposito: “Napoli-Salernitana sarà il derby della paura, ma i granata stanno meglio degli azzurri”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Franco Esposito, giornalista del Corriere dello Sport, da Salerno:

"Napoli-Salernitana sarà il derby della paura e azzardo una riflessione: al momento i granata stanno meglio degli azzurri. L'inerzia è positiva nonostante la sconfitta contro la Juventus, arrivata tra buone prestazioni, torti arbitrali e altri fattori. Certo, Inzaghi avrà le scelte risicate in vista del Maggiore. Oggi ci sarà un summit di mercato tra Inzaghi e Sabatini che potrebbe portare rinforzi nell'immediato, come Palomino, Adopo e Zortea. Qualcuno prima del derby dovrà arrivare, perché a centrocampo non ci sono cambi. La lotta salvezza non è irraggiungibile perché si sta assottigliando e contro questo Napoli è tutta da giocare.