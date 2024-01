CdS – Toccherà a Mazzarri e Meluso capitalizzare il tempo del ritiro

Il Napoli è da ieri a Pozzuoli all’Hotel Serapide per il ritiro voluto dal presidente De Laurentiis, dopo la disfatta di Torino di domenica per 3-0. Bisognerà sfruttare questi giorni, fino alla gara di sabato contro la Salernitana, e poi la Supercoppa in Arabia, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Adl, insomma, aveva già deciso domenica, dopo la debacle e gli schiaffi di Torino: tutto troppo brutto per essere vero. Tutto anche già visto con Spalletti, al tramonto della sua prima stagione, dopo il 3-2 di Empoli. Mazzarri, già allo stadio del Toro aperto al confronto con la squadra e più costruttivo che inutilmente duro con un gruppo di ragazzi confusi (e alcuni svuotati), non s’è opposto ma ha registrato le ragioni dei giocatori: quando c’è in ballo un ritiro, e soprattutto un ritiro infinito con la trasferta in Arabia all’orizzonte, va da sé raccogliere umori differenti e anche provare a strappare uno o due giorni in più con le rispettive famiglie. Sì: è su questo punto che il capitano, portavoce della squadra, ha provato a discutere con il presidente in assoluta serenità, salvo poi tirare fuori i trolley già pronti per ogni evenienza. Ora toccherà soprattutto a Walter e a Meluso provare a capitalizzare questo tempo che il gruppo dovrà trascorrere insieme, evitando di trasformare il provvedimento nel trionfo delle PlayStation, degli smartphone, dei film e delle partitine a carte: meglio confrontarsi, chiarirsi, capire chi realmente ha voglia di restare e chi invece preferisce cambiare aria”.

