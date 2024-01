CdS – Per Mazzarri, la gara col Cagliari è stato uno specchio deformante

Il suo arrivo aveva fatto ben sperare, dopo il periodo nero vissuto con Garcia, ma per Mazzarri nulla gira nel verso giusto. Domenica contro il Torino è arrivata l’ennesima sconfitta, anche se dopo il Cagliari sembrava mettersi per il meglio, come sottolinea il Corriere dello Sport. “C’è stato un momento in cui, dopo lo squillo di Bergamo, almeno c’era qualcosa a cui aggrapparsi: il Real Madrid, l’Inter, la Juventus, il calendario nemico, le sconfitte per un episodio o per corto muso, poi il Napoli è finito in analisi, perché gli si è rivoltata contro la rivoluzione che Mazzarri si è imposto, calandosi in quel calcio così diverso dai suoi radicati concetti. La vittoria con il Cagliari è stata una specie di specchio deformante, ha alterato certe convinzioni, che già il Frosinone ha poi dilatato, persino ingigantito, senza riuscire a coglierne le cause. Pareva un paradosso: entrano i titolari ed escono i concetti-base dello spettacolo più bello d’Europa del 2023. Quelli erano segnali, sui quali lanciarsi, un disagio tecnico e anche tattico, una sofferenza interiore e ambientale: analisi profonde finite sotto al tappeto, come se fosse polvere da spazzolare via in fretta”.

