Bruscolotti sicuro: “Mazzocchi? Tutti abbiamo fatto degli errori, ma è un patrimonio del Napoli”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Ritrovarsi in ritiro fa bene, per esperienza vissuta so che è salutare che i calciatori stiano insieme per un po’ di tempo. Alcuni parlano di intolleranza dei calciatori verso la presidenza per il ritiro, ma invece dovrebbero capire che è salutare proprio per il gruppo. Quando andammo in ritiro a Vietri furono giorni molto movimentati, perché Maradona non venne e io dovetti parlare un bel po’ in quel periodo per cercare di ricompattare il gruppo. Così si fa, devi parlare con ognuno e ritrovare le emozioni giuste, far capire che perdere ci può stare ma che bisogna impegnarsi di più e alla fine i risultati arrivano. Secondo me qui c’è un po’ di malcontento da parte di tutti nel gruppo, e certi errori della dirigenza devono servire per il gruppo. Sicuramente è un momento molto delicato e bisogna stare molto attenti. Il presidente deve scegliere delle persone che devono operare vicino alla squadra, perché immagino anche per lui sia brutto dover sempre intervenire in prima persona, dovrebbe farlo solo in casi estremi, non sempre. Poi che si dialoghi con la società ci può stare, ma i calciatori è tra di loro che devono chiarirsi e trovare i nuovi stimoli, darsi una svegliata. Mazzocchi? Tutti abbiamo fatto degli errori, e spero che questo episodio dell’espulsione gli sia di insegnamento, ma è un patrimonio del Napoli”.

Factory della Comunicazione