Mai prima di ieri Mazzocchi era stato espulso, ecco il paradosso

Un vero e proprio incubo l’esordio di Pasquale Mazzocchi, napoletano, appena arrivato in azzurro, ieri allo stadio Grande Torino. Dopo appena un minuto dal suo ingresso è stato espulso per un’entrata col piede a martello su Lazaro, nessun dubbio per il Var, e finisce così la gara del neo difensore del Napoli. Ma prima di ieri Mazzocchi non era mai stato espulso, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“La prima volta in maglia azzurra dura però pochissimo. Quattro minuti e 52 secondi: il tempo di commettere un’autentica follia e di pagarne le conseguenze. Un’entrata killer, con il piede a martello, direttamente sulla coscia di Lazaro. Giallo immediato ma è chiaramente materia di Var, che infatti analizza e richiama l’arbitro Mariani al monitor. L’epilogo è inevitabile: rosso e Napoli in dieci. È la svolta della gara e non è certo la sveglia auspicata alla vigilia da Mazzarri. Che forse indirettamente con le sue parole ha caricato eccessivamente il ragazzo, alla prima espulsione in 79 gare di A. L’inferiorità numerica affossa definitivamente il Napoli, che a stretto giro incassa il secondo gol granata e a metà ripresa il tris. Buio fitto e all’orizzonte, ironia del calendario, c’è il derby con la Salernitana, che Mazzocchi salterà per squalifica. La magia tricolore non esiste più, e non certo da ora”.