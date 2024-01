Il nome nuovo per la difesa è un francese, De Laurentiis pigia l’acceleratore per Samardzic e Dragusin

Boubakary Soumaré vuole il Napoli. Ma non è semplice: è di proprietà del Leicester con cui ha un contratto fino al 2026 ed in prestito al Siviglia, che vanta un’opzione per riscattarlo a 15 milioni. Ma in Liga non gioca. Bisogna mettersi tutti attorno a un tavolo per trovare la quadra. E in ogni caso, gli azzurri trattano solo il prestito. L’asta con il Tottenham non piace a De Laurentiis ma Radu Dragusin è davvero un pallino del nuovo Napoli. Il prezzo non è quello giusto: De Laurentiis prova a inserire nell’operazione qualche pedina di scambio (Zanoli e Zerbin), ma i liguri vorrebbero tenere separati gli affari in corso. Il manager spinge per la Premier e quindi c’è da aspettare: ma l’offerta di De Laurentiis ha stregato Dragusin, un quinquennale da 2 milioni di euro a salire. Il Genoa vuole 30 milioni. Dier, intanto, è quasi sfumato: si è messo di mezzo il Bayern Monaco e alla fine del difensore centrale, complice anche l’amicizia con Harry Kane, ha deciso di accettare l’avventura nella Bundesliga. Nome nuovo nell’elenco del capo scouting, Micheli. È Lilian Brassier. Il francese ha l’attenzione di diversi club, come Monaco, Porto, Bayer Leverkusen e PSG e la valutazione del Brest è di 10-12 milioni di euro. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione