Il mercato per guarire il Napoli non passa solo per Samardzic, anche dal Borussia Mönchengladbach un prospetto interessante

Il rovescio di Torino ha confermato che non c’è tempo da perdere e rende ancora più necessaria una iniezione di novità e di qualità per svoltare nella seconda metà di stagione. De Laurentiis ha deciso di non lesinare impegno per cambiare la storia di questa stagione che ha preso una piega negativa e inaspettata. E allora avanti con i rinforzi. La pista più stuzzicante agli occhi dei tifosi porta a Samardzic. Il serbo dell’Udinese ieri non ha giocato contro Lazio, un altro indizio significativo sul fatto che sia ormai in uscita. Dopo il passaggio clamorosamente saltato la scorsa estate con l’Inter, l’approdo al Napoli sembra avvicinarsi. E poco spostano le parole di circostanza del responsabile dell’area tecnica del club friulano, Federico Bazaretti, nel prepartita: «C’è un interesse, ma parlo con il ragazzo tutti i giorni ed è focalizzato al 100% sull’Udinese». Sarà certamente così ma il mercato racconta di un confronto in evoluzione con il club azzurro e l’inizio di questa settimana potrebbe portare novità decisive. Domani è atteso in Italia il padre-agente del giocatore ed è verosimile che sulla sua agenda ci sia un contatto tutt’altro che secondario con il Napoli. AdL ha già prospettato la possibilità di un contratto quinquennale a scalare da 1,3 milioni, cui accompagnare un investimento di 20 milioni più 5 di bonus per convincere l’Udinese. Anche perché all’orizzonte si è rifatta viva la Juventus, con Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli ora in bianconero, che però lo considera un’opzione più per la prossima stagione che per l’immediato. Ora starà a De Laurentiis arrivare al traguardo prima di tutti. Non solo talento, in ogni caso, anche sostanza e muscoli. Così la dirigenza azzurra pensa anche a un altro innesto che possa aggiungere fisicità. L’ultima idea, affrontata già approfonditamente, è Manu Kouadio Koné, classe 2001, del Borussia Mönchengladbach, giovane che è già sul taccuino delle grandi d’Europa. L’alternativa porta a Boubakary Soumaré, francese classe 1999 del Siviglia. Il giocatore è di proprietà del Leicester ma è in prestito al club andaluso, che può riscattarlo per 15 milioni ma che sta attraversando una stagione tutt’altro che semplice. Fonte: CdS

