Gigi Cagni: “Situazione Napoli? I calciatori non si prendono più responsabilità”

Il noto allenatore Gigi Cagni, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, parlando del momento negativo attraversato dal Napoli di Mazzarri.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Gigi Cagni:

“La cosa che mi stranisce è che ora Mazzarri ha avuto il tempo per risolvere i problemi, con l’esperienza che ha deve capire che deve cambiare qualcosa, si capisce che la squadra è nervosa, non riesce a fare più le cose normali, anche lui. deve stare attento a non perdere le misure mentali, devi essere più sereno e tranquillo possibile. Il problema del Napoli è complesso, ci sono responsabilità della dirigenza, degli allenatori, ma parliamo pure dei calciatori. Non si prendono più responsabilità, non c’è personalità e non dico solo nei calciatori del Napoli. In serie A non trovo calciatori di personalità. Ai miei tempi quando le cose andavano male ci assumevamo le nostre responsabilità, provavamo a a collaborare con l’allenatore. E invece questo Napoli lo vedo spento, scarico, non menefreghista. Oggi i calciatori non sanno cosa fare, aspettano che succeda qualcosa, non hanno più iniziativa su niente perché non sanno come si fa. Io ho mollato il calcio proprio perchè non è più uno sport di gruppo, quando si entra nello spogliatoio non si parla più a una squadra, ma ad un insieme di piccole aziende”.