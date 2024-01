De Laurentiis stringe per Samardzic e accelera per i rinnovi: Politano firma

Sembra in dirittura d’arrivo l’affare tra Napoli e Udinese per il passaggio in azzurro di Samardzic: a meno di colpi di scena come quelli estivi, il padre-agente del giocatore accetterà l’offerta di un quinquennale da 2,3 milioni a stagione. Con i friulani la cifra per l’accordo è sui 25 milioni: De Laurentiis spera di annunciare il nuovo centrocampista del Napoli in settimana. Conclusa la vicenda Samardzic, si proverà ad accelerare per Dragusin, ma c’è il concreto rischio di una rivoluzione a centrocampo a gennaio: il patron azzurro spera in un’offerta dell’Inter per Zielinski, ormai promesso sposo dei nerazzurri. A livello di rinnovi contrattuali è pronto a firmare Politano e poi si imbastirà la trattativa con gli agenti di Kvaratskhelia, sebbene non sia al momento una priorità, ma il Napoli non vuole più gioctori scontenti nello spogliatoio.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino